Украина присоединилась к расширенным санкциям ЕС за оккупацию Крыма
Украина присоединилась к решению ЕС включить еще восемь чиновников из оккупированного Крыма в перечень лиц, против которых введены санкции действия, направленные против территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. Также к решению Евросоюза присоединились Черногория, Албания и Норвегия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Высокого представителя ЕС.
"11 октября 2021 года Совет ЕС принял решение (CFSP) 2021/1792, дополняющее решение 2014/145 CFSP (Совместная зарубежная и политика безопасности ЕС, - ред.). Страны-кандидаты Черногория и Албания, страна Европейской зоны свободной торговли Норвегия, член Европейского экономического пространства, а также Украина присоединились к этому решению Совета ЕС", - говорится в декларации.
Напомним, в санкционный список попали сотрудники правоохранительных органов - судьи, прокуроры и сотрудники служб безопасности, ответственные за соблюдение российского законодательства в незаконно аннексированных Крыму и Севастополе.