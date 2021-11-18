ru ua
Чт, 18 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Украина присоединилась к расширенным санкциям ЕС за оккупацию Крыма

Новина українською →
Четверг 18 ноября 2021 19:18
Украина присоединилась к расширенным санкциям ЕС за оккупацию Крыма Фото: Украина присоединилась к расширенным санкциям ЕС за оккупацию Крыма (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

Украина присоединилась к решению ЕС включить еще восемь чиновников из оккупированного Крыма в перечень лиц, против которых введены санкции действия, направленные против территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. Также к решению Евросоюза присоединились Черногория, Албания и Норвегия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Высокого представителя ЕС.

"11 октября 2021 года Совет ЕС принял решение (CFSP) 2021/1792, дополняющее решение 2014/145 CFSP (Совместная зарубежная и политика безопасности ЕС, - ред.). Страны-кандидаты Черногория и Албания, страна Европейской зоны свободной торговли Норвегия, член Европейского экономического пространства, а также Украина присоединились к этому решению Совета ЕС", - говорится в декларации.

Напомним, в санкционный список попали сотрудники правоохранительных органов - судьи, прокуроры и сотрудники служб безопасности, ответственные за соблюдение российского законодательства в незаконно аннексированных Крыму и Севастополе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Санкции против России Крым
NEWS
Заказчик из США и 20 000 долларов задатка: детали покушения на Лещенко
Заказчик из США и 20 000 долларов задатка: детали покушения на Лещенко
DAILY
Беспокойное время. Почему Запад заговорил о прямом вторжении России в Украину
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Беспокойное время. Почему Запад заговорил о прямом вторжении России в Украину