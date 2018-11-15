Украина принудительно продала долю "Газпрома" в донецком предприятии

Фото: Газпром (gazprom.ru)

Доля Газпрома в ЮжНИИГипрогаз продана на аукционе

Украина принудительно продала 40% долю в Институте ЮжНИИГипрогаз в Донецке, которая принадлежала российскому монополисту - ОАО "Газпром". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на квартальный отчет "Газпрома", опубликованный в российских СМИ.

По данным отчета, принудительная продажа принадлежавших компании "Газпром" акций Института ЮжНИИГипрогаз состоялась на аукционе 22 августа.

Это событие официально отражено в балансе "Газпрома" за третий квартал.

"ЮжНИИГипрогаз" - проектный институт, осуществлявший полный комплекс работ по проектированию вновь строящихся и реконструируемых объектов газовой промышленности в области добычи, хранения, переработки, магистрального транспорта и распределения природного газа и его компонентов. Согласно годовому отчету "ЮжНИИГипрогаза" за 2012 г., доля "Газпрома" в нем составляла около 40%.

Как писало РБК-Украина ранее, российская газовая компания "Газпром" в конце 2016 года подала жалобу в Высший хозяйственный суд Украины на решение Киевского хозяйственного суда о взыскании 6,5 млрд долларов в пользу Украины по иску Антимонопольного комитета.

Напомним, в конце августа 2017 года "Газпром" в Верховном суде Украины обжаловал решение Высшего хозяйственного суда Украины, который постановил взыскать с компании пени и штраф Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) в 6,6 млрд долларов.

Однако 11 сентября 2017 года Верховный суд Украины отказал "Газпрому" в пересмотре решений нижестоящих судов. Таким образом, возможности по обжалованию решения АМКУ в рамках судебной системы Украины были исчерпаны.