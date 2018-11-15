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Україна примусово продала частку "Газпрому" в донецькому підприємстві

Новини » Економіка    15.11.2018 - 10:49
Україна примусово продала частку "Газпрому" в донецькому підприємстві
Фото: Газпром (gazprom.ru)

Частка Газпрому в ЮжНДІДіпрогаз продана на аукціоні

Україна примусово продала 40% частку в Інституті ЮжНДІДіпрогаз в Донецьку, яка належала російському монополісту ВАТ "Газпром". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на квартальний звіт "Газпрому", опублікований в російських ЗМІ.

За даними звіту, примусовий продаж акцій Інституту ЮжНДІДіпрогаз, що належали компанії "Газпром", відбулася на аукціоні 22 серпня.

Ця подія офіційно відображена у балансі "Газпрому" за третій квартал.

ЮжНДІДіпрогаз - проектний інститут, що здійснює повний комплекс робіт з проектування знову споруджуваних і реконструйованих об'єктів газової промисловості в області видобутку, зберігання, переробки, магістрального транспорту і розподілу природного газу та його компонентів. Згідно з річним звітом "ЮжНДІДіпрогаз" за 2012 р., частка "Газпрому" в ньому становила близько 40%.

Як писало РБК-Україна раніше, російська газова компанія "Газпром"  наприкінці 2016 року подала скаргу до Вищого господарського суду України на рішення Київського господарського суду про стягнення 6,5 млрд доларів на користь України за позовом Антимонопольного комітету.

Нагадаємо, в кінці серпня 2017 року "Газпром" у Верховному суді оскаржив рішення Вищого господарського суду України, який постановив стягнути з компанії пені і штраф Антимонопольного комітету України (АМКУ) у 6,6 млрд доларів.

Проте 11 вересня 2017 року Верховний суд України відмовив "Газпрому" в перегляді рішень нижчестоящих судів. Таким чином, можливості оскарження рішення АМКУ в рамках судової системи України були вичерпані.

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