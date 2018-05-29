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Интервью

Украина примет командный чемпионат Европы-2019 по многоборью

НовостиСпорт    29.05.2018 - 14:37
Фото: луцкий стадион "Авангард" (fcvolyn.net)
Фото: луцкий стадион "Авангард" (fcvolyn.net)

Турнир пройдет в Луцке 6-7 июля следующего года

Луцк примет Суперлигу командного чемпионата Европы по многоборью в 2019 году. Такое решение было принято на заседании Исполнительного комитета Европейской легкой атлетики, сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины.

"6-7 июля 2019 восемь сильнейших европейских команд, включая сборную Украины, в Луцке будут бороться за победу в Суперлиге командного чемпионата Европы", - сказал президент ФЛАУ Игорь Гоцула.

Он также отметил, что эти соревнования сломают печальную тенденцию, когда Украина была лишена права проведения международных легкоатлетических соревнований на протяжении длительного времени.

 

Командный чемпионат Европы по многоборью проводится в четырех лигах. Сильнейшие команды выступают именно в Суперлиге.

Напомним, в 2017 году Суперлигу командного чемпионата Европы по многоборью принимал Таллинн. Тогда сборная Украины победила в командном зачете. В индивидуальном Алина Шух была лучшей в соревнованиях семиборок, а Алексей Касьянов стал вторым среди десятиборцев.

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Теги публикации: Луцк, чемпионат Европы, легкая атлетика, борьба  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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