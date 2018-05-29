Україна прийме командний чемпіонат Європи-2019 з багатоборства

Турнір пройде в Луцьку 6-7 липня наступного року

Луцьк прийме Суперлігу командного чемпіонату Європи з багатоборства, який пройде 6-7 липня у 2019 році. Таке рішення було прийняте на засіданні Виконавчого комітету Європейської легкої атлетики, повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України.

"6-7 липня 2019 року вісім найсильніших європейських команд, включаючи збірну України, у Луцьку боротимуться за перемогу у Суперлізі командного чемпіонату Європи", - сказав президент ФЛАУ Ігор Гоцула.

Він також зазначив, що ці змагання зламають сумну тенденцію, коли Україна була позбавлена права проведення міжнародних легкоатлетичних змагань упродовж тривалого часу.

Командний чемпіонат Європи з багатоборства проводиться у чотирьох лігах. Найсильніші команди виступають саме у Суперлізі.

Нагадаємо, у 2017 році Суперлігу командного чемпіонату Європи з багатоборства приймав Таллінн. Тоді збірна України перемогла у командному заліку. В індивідуальному Аліна Шух була найкращою у змаганнях семиборок, а Олексій Касьянов став другим серед десятиборців.