Украина - пример движения от антисемитизма к филосемитизму, - Карр

Он отметил важность Kyiv Jewish Forum, благодаря которому все больше людей узнают о богатой еврейской истории Украины. Более того, форум также демонстрирует миру гармоничные отношения, которые сложились между украинцами и евреями.

"Сегодня в Украине действительно существует культура филосемитизма. Это увлекательное преображение. Конечно, ни одна страна не идеальна. Антисемитизм есть везде в мире, и в Украине есть антисемитизм. Но, знаете, когда я был на первом Kyiv Jewish Forum три года назад, я говорил, что на выборах президента Украины, где в то время кандидат в президенты Зеленский лидировал в опросах на сорок пунктов, его еврейство совсем не было проблемой в той президентской кампании", - напомнил Карр.

По его словам, Украина является очень важной историей в глобальной борьбе с антисемитизмом, несмотря на тот факт, что страны-соседи пытаются ставить под сомнение трансформацию Украины от антисемитизма десятки лет назад к филосемитизму сегодня. Карр отметил, что в Украине наблюдается "перекрестное опыление" двух культур из-за замечательных украино-еврейских отношений.

"Очень важно продолжать это "перекрестное опыление", чтобы еврейские общины мира понимали друг друга и поддерживали связь "Я - Израиль" по всему миру", - подчеркнул Карр.

Он добавил, что украинское еврейское сообщество играет ключевую роль в отношениях между Украиной, Соединенными Штатами и Израилем.

"Украина является центром еврейского сообщества ашкенази в Европе, и, конечно, Израиль является национальным государством еврейского народа и домом для величайшей еврейской общины в мире. Соединенные Штаты являются самой большой диаспорой еврейской общины в мире. Это критически важные отношения", – сказал бывший спецпредставитель США.