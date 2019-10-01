Украина прилагает усилия по освобождению Асеева, - президент

Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Киеве заявил, что Украина прилагает максимальные усилия по освобождению Станислава Асеева. Об этом передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, в Минске сегодня обсуждался вопрос освобождения пленных.

"Сегодня состоялось заседание ТКГ в Минске. Обсуждался вопрос освобождения пленных. Ждем все этого. Возвращение украинских граждан является приоритетом. Особое внимание хочу уделить вашему коллеге Станиславу Асееву. Мы прилагаем максимальные усилия к его возвращению и всех граждан Украины", - заявил президент.

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