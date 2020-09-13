Украина пригрозила ответственностью причастным к проведению "выборов" в Крыму

Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)

Украина осуждает незаконную организацию и проведение Россией так называемых "местных выборов" в оккупированном Крыму 13 сентября. Все причастные к подготовке и проведению "выборов" на полуострове понесут ответственность.

Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Украины.

В ведомстве отметили, что псевдовыборы в оккупированном Крыму не будут считаться легитимными, а их результаты не будут иметь никаких юридических последствий.

"Считаем такие действия Кремля продолжением грубых нарушений Российской Федерацией государственного суверенитета и территориальной целостности Украины", - подчеркивают в МИД.

Кроме того, Украина призывает мировое сообщество выступить с осуждением этих незаконных действий России и заявить о непризнании результатов "выборов" в оккупированном Крыму.

Также МИД просит усилить давление на Россию, в том числе путем расширения санкций.

Отметим, сегодня в России проходит единый день голосования на выборах разных уровней. Россия проводит эти "выборы" и на оккупированных территориях Крыма и Севастополя.

Украинские власти осуждают незаконные действия РФ, а "выборы" в Крыму не признают.