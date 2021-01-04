Украина предложит процедуру подтверждения актов на оккупированных территориях, - Резников

Украина планирует ввести процедуру конвалидации, которая является одним из элементов преодоления последствий незаконной временной оккупации. Это судебная процедура учета, а не признания документов.

Об этом вице-премьер-министр, министр реинтеграции Алексей Резников сказал в интервью изданию "Право Украины".

"Мы хотим, чтобы правовые акты, совершенные на временно оккупированных территориях, могли признаваться действительными по процедуре пересмотра и подтверждения (конвалидации)", - сказал он.

Как отметил Резников, временная оккупация затянулась и длится уже не первый год, поэтому у жителей временно оккупированных территорий накапливаются юридические проблемы, связанные с тем, что Украина не признает документы оккупационных администраций.

По его словам, сейчас существует лишь процедура для установления фактов рождения и смерти на временно оккупированных территориях.

Резников отметил, что конвалидация - процедура судебная и предусматривает учет документов оккупационных администраций для установления этих фактов.

"Подчеркну, что именно учет, а не признание. То есть ни сейчас, ни в дальнейшем речь пойдет не о признании документов, выданных оккупационными властями", - сказал он.

Напомним, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий завершило разработку законопроекта "О государственной политике переходного периода".

Подробнее о переходный период читайте в материале РБК-Украина "Амнистия не для всех: каким будет переходное правосудие на Донбассе и в Крыму".