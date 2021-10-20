Украина предложила свои хранилища для хранения страхового запаса газа стран ЕС

Как отметили в пресс-службе, из-за критической ситуации, сложившейся на энергетическом рынке Европы в 2021 году, в ЕС вернулись к вопросу страховых запасов газа, которые позволили бы минимизировать угрозы энергетической безопасности в случае дефицита поставок газа или резкого колебания цен, как это происходит в последние несколько месяцев. Европейская комиссия уже начала изучение этой темы и поиск потенциальных площадок для долгосрочного хранения объемов страхового газа.

"Украине есть что предложить своим европейским партнерам. Бесспорно, для этого необходимо включить украинские ПХГ в перечень площадок, где такой страховой запас может храниться и наладить инфраструктуру для беспрепятственной транспортировки газа между европейскими странами, в частности между Украиной, Польшей и Венгрией. В этом вопросе рассчитываем прежде всего на поддержку европейских коллег, в частности партнеров из Energy Community", - отметил Сергей Перелома, врио генерального директора "Укртрансгаза".

Общий объем сети украинских подземных газохранилищ достигает 31 млрд куб. м и является крупнейшим среди стран Европы. Оператор газохранилищ ежегодно использует около 60% мощностей ПХГ для удовлетворения нужд внутренних потребителей Украины, таким образом оставляя около 40% для хранения газа компаний-нерезидентов. Эти мощности могут быть использованы, в частности, и для хранения страховых запасов газа стран ЕС, сообщили в пресс-службе.