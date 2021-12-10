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Украина предлагает России обмен пленными "60 на 60": Арестович рассказал, кто в списках

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Киев, Пятница 10 декабря 2021 01:16
Украина предлагает России обмен пленными "60 на 60": Арестович рассказал, кто в списках Фото: Алексей Арестович, советник делегации Украины в ТКГ (facebook.com/assistantschool)
Автор: Артур Родивилов

Украина предлагает России обмен пленными "60 на 60". Предыдущие варианты Москва отвергла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова советника украинской делегации в ТКГ Алексея Арестовича в эфире "Право на власть".

Он отметил, что Украина ранее предложила три варианта обмена пленными, однако РФ поставила условие.

"Мы предложили обменять задержанных. Мы предложили три варианта: 13, 24 и 59 человек. Также все отброшено. И главный аргумент российской стороны, который они требуют от нас, - процессуальной очистки. Они хотят, чтобы украинский президент помиловал их без приговора украинского суда, а это запрещает украинское законодательство. Процедура выглядит так: они проходят через суд, после приговора суда их может помиловать президент", - рассказал Арестович.

По его словам, есть 13 человек, "прошедших этот путь". Украина готова их обменять.

"И предлагаем 60 на 60 в лучшем варианте, или 13 на 13 в самом худшем варианте. Промежуточный тоже есть. Все эти лица установлены и готовы к обмену. Это военнослужащие ВСУ, это сотрудники спецслужб, попавшие в плен при выполнении заданий, это женщины, в частности, беременные, а также тяжелобольные гражданские", - рассказал он.

Арестович также заявил, что всего Украина может обменять 310 человек.

"Они (оккупанты - ред.) содержат 427. Смотря как считать, но примерно такие цифры. Есть кого и на кого менять, нет воли РФ", - отметил он.

Напомним, Россия отказалась усилить режим прекращения огня на Донбассе. Украина на переговорах Трехсторонней контактной группы предложила установить перемирие с 00:01 10 декабря.

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