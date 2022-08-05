Украина предлагает распространить морской "зерновой коридор" на экспорт металла, - Качка

Он выразил надежду, что соглашение, позволяющее разблокировать морской экспорт украинского зерна, будет соблюдаться. Тогда это станет образцом для дальних договоренностей, поскольку трейдеры и экспортеры всегда проверяют границы.

"Это соглашение о логистике, о движении судов через Черное море. Какая разница между зерном и железной рудой?" - заявил замминистра экономики.

Напомним, Украина вместе с международными партнерами в Стамбуле разработали план разблокирования трех портов на Черном море - Одесский, "Южный" и Черноморский, которые в 2021 году обрабатывали 70% товарооборота Украины. Это позволит Украине экспортировать более 20 млн тонн зерна прошлогоднего урожая.

Ранее экономисты отмечали, что важность отраслей ГМК и АПК для Украины очень высока, ведь в совокупности они занимают в украинской экономике долю в 35%. При этом их доля в экспорте составляет около 70%.

Таким образом, разблокировка портов для экспорта украинского металла позволит Украине получать около 1 млрд долларов валютных поступлений ежемесячно.