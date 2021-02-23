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Украина пожаловалась на Россию в ООН: не хочет доработать согласованные решения ТКГ

Автор: Дмитрий Левицкий

Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица пожаловался на Россию во время специального заседания Генеральной ассамблеи ООН по Донбассу. Кислица заявил, что Москва отказывается доработать согласованные решения Трехсторонней контактной группы.

Заседание Генассамблеи ООН транслировалось в YouTube.

Как рассказал Кислица, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук представил "внушительный список шагов", которые готова сделать Украина для урегулирования конфликта на Донбассе мирными средствами.

"Несмотря на все наши усилия, работа ТКГ заблокирована под разными предлогами. Россия отказывается доработать те решения, которые были согласованы на уровне экспертов. Дополнительные меры относительно режима прекращения огня находятся под угрозой из-за провокаций России", - заявил он.

Напомним, недавно Кравчук заявил, что Украина готова продолжать консультации в рамках ТКГ, но только в случае, если они будут иметь действенный практический смысл.

Кроме того, Кравчук говорил, что договариваться с Россией "практически невозможно". Он также не видит перспектив продвижения в переговорном процессе.

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