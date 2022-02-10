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Украина потеряла позиции в рейтинге сборных ФИФА

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Четверг 10 февраля 2022 12:59
Украина потеряла позиции в рейтинге сборных ФИФА Фото: Сборная Украины (Reuters)
Автор: Антон Федорцив

Международная федерация футбола опубликовала обновленный рейтинг национальных команд. Сборная Украины потеряла две позиции в классификации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ФИФА.

"Сине-желтые" потеряли место в топ-25 сборных планеты и опустились на 27-е место. Украинцев опередили сборные Марокко и Японии.

Обе сборные в 2022 году успели сыграть официальные матчи. В частности, марокканцы в январе одержали 3 победы в пяти матчах и дошли до четвертьфинала Кубка африканских наций. В свою очередь японцы одолели китайцев и аравийцев в квалификации к ЧМ-2022.

Лидерство в рейтинге ФИФА сохранила сборная Бельгии. Второй идет Бразилия, тройку сильнейших дополнила сборная Франции. Соперник сборной Украины в плей-офф квалификации на Мундиаль – Шотландия – на 40-й позиции.

Как высчитывается рейтинг ФИФА

Система ранжирования национальных команд была введена международной федерацией в декабре 1992 года. Тогда рейтинг оценивал силу каждой сборной в конкретный момент.

С тех пор система начисления очков несколько раз менялась. Ныне количество баллов в рейтинге зависит от результатов игр сборной, силы соперников и важности матчей. Действующая система классификации основана на рейтинге Эло.

Украина впервые в рейтинге ФИФА появилась в 1993 году. Самый высокий результат "сине-желтых" – 11-е место (сентябрь 2007-го).

Напомним, что сборная Украины по футзалу заняла 4-е место на чемпионате Европы в Нидерландах. В матче за бронзовые медали "сине-желтые" уступили сборной Испании.

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