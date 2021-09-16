После сентябрьских матчей Украина потеряла две позиции в рейтинге ФИФА (Международной федерации футбола). Теперь она занимает 27-е место.

Об этом в интервью РБК-Украина со ссылкой на сайт ФИФА .

Отметим, в сентябре сборная Украины сыграла вничью с Казахстаном (2:2) и Францией (1:1) в отборе на Чемпионат мира-2022 в Катаре. Кроме того, вничью 1:1 был сыгран товарищеский матч против Чехии.

Примечательно, что соперники украинской сборной по отбору на ЧМ-2022 расположились на следующих позициях: Франция - 4, Финляндия - 55, Босния и Герцеговина - 57, Казахстан - 120.

Позиции в рейтинге Украина может улучшить уже в следующем месяце по итогам матчей против Финляндии и Боснии и Герцеговины.