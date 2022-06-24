Украина потеряет право на проведение волейбольного Евро-2023

Украина, скорее всего, не сможет выполнить подписанный в мае 2021 года контракт на проведение Евро-2023. Здесь должны были состояться матчи одного из групповых этапов турнира.

Для проведения чемпионата Европы требовался современный зал на 3 тысячи зрителей. Сначала ФВУ собиралась специально построить новую арену, но позже склонилась к проведению матчей в столичном Дворце спорта.

Однако организационные проблемы только усугубились после начала полномасштабной войны РФ против Украины. Этим летом федерация должна была продемонстрировать готовый зал, но этого уже не произойдет. Европейская конфедерация волейбола предложила обменять проведение Евро-2023 на чемпионат в 2025 году.

"Меня спросили: будем ли мы готовы, на что я ответил – не можем гарантировать. И тогда мне сказали: "А если мы сделаем обмен: дадим вам 2025 год – не против ли я?". Я ответил, что "за". Официально решение будет в августе. Я спросил, а как же отбор на Евро? Мне ответили, чтобы я не беспокоился, у них все продумано", – рассказал Мельник.