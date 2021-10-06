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Украина построит в Турции посольство за более чем 125 млн гривен

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Киев, Среда 06 октября 2021 14:24
Украина построит в Турции посольство за более чем 125 млн гривен Фото: Украина построит в Турции посольство за более 125 млн гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Кабинет министров выделил из государственного бюджета более 125 млн гривен на строительство комплекса посольства в Турции. Соответствующее решение было принято во время заседания правительства в среду, 6 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Алексея Гончаренко в Telegram-канале.

"Кабмин выделил 125,79 млн грн на строительство комплекса Посольства Украины в Турции. Принято с технико-юридическими правками", - написал нардеп.

Согласно распоряжению, правительство одобрило предложение МИД относительно строительства в 2021-2022 годах комплекса посольства Украины в Анкаре, что будет стоить 125 790 гривен.

В соответствии с проектно-сметной документацией планируется строительство трехэтажного здания посольства, которое будет полностью удовлетворять потребности учреждения и граждан Украины.

Кроме того, будет построен комплекс из административного и жилого дома общей площадью 67,63 2 кв. м. Отдельно на земельном участке планируют построить резиденцию для посла.

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Кабинет Министров Украины
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