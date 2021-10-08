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Україна постраждала від енергокризи в Європі, - Галущенко

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Україна, П'ятниця 08 жовтня 2021 10:34
Україна постраждала від енергокризи в Європі, - Галущенко Фото: міністр енергетики Герман Галущенко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Через різке зростання цін на газ у Європі українські виробники значно зменшили виробництво електроенергії з газу. Ці потужності планується замістити атомною енергією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра енергетики Германа Галущенка під час виступу в Раді, який транслювався на Youtube.

"На шпальтах всіх газет кожен день обговорюється питання європейської і взагалі світової енергетичної кризи", - сказав він.

Галущенко нагадав, що ціна енергетичне вугілля вперше в історії досягла 300 доларів за тону, а ціни на газ зросли до 2000 доларів за тисячу кубометрів, ціна на електроенергію в сусідніх країнах зросла в чотири рази до 10-12 гривень за кВт-год в еквіваленті.

"Це питання і політичного тиску, це питання і "Північного потоку-2", це питання "Турецького потоку", всього того, що відбувається, коли газ використовується не як товар, а як зброя", - сказав він.

За його словами, через зростання цін на газ "ми втратили виробників електроенергії з газу". "Це втрата 3000 мВт встановленої потужності", - сказав Галущенко.

Міністр повідомив, дефіцит "покриватиметься перш за все за рахунок атомних станцій".

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