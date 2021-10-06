Украина за последний месяц значительно увеличила импорт и экспорт газа

По данным пресс-службы, всего за 9 месяцев 2021 года Украина импортировала 2,381 млрд кубометров газа, экспорт и реэкспорт составил 1,149 млрд кубометров.

По сравнению с августом 2021 года импорт газа в сентябре вырос на 17% - на 98 млн кубометров. Лидером-экспортером газа в Украину оставалась Венгрия, доля которой от общих объемов импорта превысила 90% (603 млн кубометров).

Экспорт и реэкспорт газа в сентябре значительно вырос из-за увеличения поставок газа в Венгрию. Кроме венгерского направления газ экспортировали в Польшу - 9 млн кубометров.

"В сентябре активность участников рынка значительно выросла накануне отопительного сезона - вырос импорт газа в Украину возрос обратный поток газа из украинских хранилищ европейским потребителям. Этот естественный процесс усложнился в октябре, когда остановился физический транзит газа в Венгрию - основной экспортер газа в Украину в 2021 году. Нестабильность поставок, которая возникла из-за решения России перенаправить потоки газа, может усилиться из - за риска запуска газопровода "Северный поток-2", - отметил гендиректор ОГТСУ Сергей Макогон.

Как напомнили в пресс-службе, с 1 октября 2021 года "Газпром" остановил транзит газа по территории Украины в направлении Венгрии. Поскольку мощности газотранспортной системы Украины на выход в Венгрию законтрактованы на весь газовый год (с 01.10.2021 по 30.09.2022) объемом 24,6 млн кубометров в сутки, они будут оплачены независимо от физических объемов транзита.

Однако остановка физического транзита газа в Венгрию через Украину ограничивает возможности украинских и иностранных заказчиков импортировать природный газ через Венгрию. По данным "Оператора ГТС Украины", в 2021 году весь импорт газа из Венгрии шел путем виртуального реверса. Поэтому без физического транзита российского газа импорт с этого направления усложняется и зависит от технических возможностей операторов ГТС Украины и Венгрии. Соответственно с октября текущего года импорт газа из ЕС в Украину переориентировался на другие направления - из Польши и Словакии.