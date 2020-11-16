Украина на последнем месте среди стран Восточной Европы в рейтинге благосостояния

В 2020 году Украина заняла 92-е место в мировом рейтинге благосостояния. Это на 4 позиции выше по сравнению с прошлым годом, однако является худшим показателем среди стран Восточной Европы.

Об этом говорится в отчете Legatum Institute.

Аналитики оценивали 167 стран. Анализировали уровень безопасности, личной свободы, социального капитала, инвестиционной среды, условий жизни, системы здравоохранения, образования, состояние экологии и др.

Эксперты отметили, что в Украине наихудшая ситуация с безопасностью, что обусловлено войной на Донбассе. Также Украина имеет проблемы с инвестиционной средой, системой здравоохранения и окружающей средой.

Самые высокие оценки Украине дали за системы образования и управления, а также за условия жизни.

К слову, Россия в рейтинге на 76 месте.

Самые высокие позиции в мировом рейтинге благосостояния занимают Дания, Норвегия, Швейцария, Швеция и Финляндия. А на последнем месте Южный Судан.

В организации подчеркнули, что на показатель благосостояния всех стран в 2020 году значительно повлияла эпидемия коронавируса.

Напомним, согласно данным опроса Центра Разумкова, в начале ноября 2020 года две трети граждан (65,5%) считали, что события в Украине развиваются в неправильном направлении. В то же время 17,5% респондентов довольны направлением, остальные (17,0%) не смогли определиться с ответом.