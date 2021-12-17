Украина поприветствовала принятие ГА ООН усиленной резолюции по Крыму

По его словам, Украина приветствует соответствующее решение комитета ГА ООН и благодарна всем странам-членам, поддержавшим этот документ.

"Я приветствую усиление резолюции ГА ООН по правам человека в Крыму... Благодарен всем странам-членам, поддержавшим этот документ", - отметил Кулеба.

Он отметил, что это решение еще больше укрепляет международную поддержку Украины, поскольку Россия продолжает агрессивные действия.

"Как оккупирующая держава Россия должна прекратить грубые нарушения прав человека, освободить незаконно задержанных украинских граждан, защитить права коренных крымских татар, сохранить культурное наследие и окружающую среду", - отметил министр.

Он также добавил, что очень важно, что резолюция поддерживает Крымскую платформу.

"Украина будет и дальше продвигать этот формат и его цели", - добавил министр.