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Украина поприветствовала принятие ГА ООН усиленной резолюции по Крыму

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Украина, Пятница 17 декабря 2021 01:43
Украина поприветствовала принятие ГА ООН усиленной резолюции по Крыму Фото: Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Скороход

Украина приветствует принятие Генеральной ассамблеей ООН усиленной резолюции по правам человека в Крыму. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел в Twitter.

По его словам, Украина приветствует соответствующее решение комитета ГА ООН и благодарна всем странам-членам, поддержавшим этот документ.

"Я приветствую усиление резолюции ГА ООН по правам человека в Крыму... Благодарен всем странам-членам, поддержавшим этот документ", - отметил Кулеба.

Он отметил, что это решение еще больше укрепляет международную поддержку Украины, поскольку Россия продолжает агрессивные действия.

"Как оккупирующая держава Россия должна прекратить грубые нарушения прав человека, освободить незаконно задержанных украинских граждан, защитить права коренных крымских татар, сохранить культурное наследие и окружающую среду", - отметил министр.

Он также добавил, что очень важно, что резолюция поддерживает Крымскую платформу.

"Украина будет и дальше продвигать этот формат и его цели", - добавил министр.

Напомним, что Комитет ГА ООН одобрил проект усиленной резолюции по Крыму. Его поддержали более 60 стран.

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