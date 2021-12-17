Україна привітала прийняття ГА ООН посиленої резолюції щодо Криму

Україна вітає прийняття Генеральною Асамблеєю ООН посиленої резолюції з прав людини в Криму . Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ у Twitter.

За його словами, Україна вітає відповідне рішення комітету ГА ООН і вдячна всім країнам-членам, які підтримали цей документ.

"Я вітаю посилення резолюції ГА ООН з прав людини в Криму... Вдячний всім країнам-членам, які підтримали цей документ", - зазначив Кулеба.

Він зазначив, що це рішення ще більше зміцнює міжнародну підтримку України, оскільки Росія продовжує агресивні дії.

"Як окупуюча держава Росія повинна припинити грубі порушення прав людини, звільнити незаконно затриманих українських громадян, захистити права корінних кримських татар, зберегти культурну спадщину і навколишнє середовище", - зазначив міністр.

Він також додав, що дуже важливо, що резолюція підтримує Кримську платформу.

"Україна буде і далі просувати цей формат і його цілі", - додав міністр.