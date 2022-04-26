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Украина может помочь Европе отказаться от российского угля, - ДТЭК

Фото: Украина может помочь Европе отказаться от российского угля (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Украина уже в краткосрочной перспективе может помочь снизить зависимость Европы от российского угля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

"В краткосрочной перспективе мы можем заменить российский уголь. Мы можем быть поставщиками угля Европе", - сообщил с

По его словам, Украина уже начала поставки угля в Польшу и Словакию.

"Например, Польша уже отказалась от российского угля, в результате мы начали небольшие поставки в Польшу и Словакию", - сообщил Тимченко.

Глава ДТЭК подчеркнул, что Украина также может увеличить поставки электроэнергии в страны ЕС, в том числе от атомных электростанций.

Напомним, ранее ДТЭК Рината Ахметова вместе с государственными "Укрэнерго" и "Нафтогазом" запустили проект StopBloodyEnergy, цель которого - убедить запад отказать от сотрудничества с Россией в энергетическом секторе и тем самым лишить страну-агрессора средств на ведение войны против Украины.

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