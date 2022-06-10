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Украина может помочь дерусифицировать европейскую энергетику, - Тимченко

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Пятница 10 июня 2022 17:06
Украина может помочь дерусифицировать европейскую энергетику, - Тимченко Фото: Максим Тимченко (пресс-служба ДТЭК)
Автор: Артем Горовенко

Украина может помочь Европе отказаться от российских энергоресурсов благодаря экспорту своей электроэнергии в страны ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора ДТЭК Максима Тимченко в ходе дискуссии Atlantic Council.

"В течение более чем 100 дней украинцы доказали, что мы сильны не только на поле боя, но и способны обеспечить стабильную работу на энергетическом фронте. Более того, мы даже способны экспортировать электроэнергию и тем самым усиливать энергобезопасность ЕС. Поэтому я убежден, что роль Украины в энергетической безопасности является весомой и Украина способна помочь в процессе дерусификации энергетического сектора Европы", - сказал он.

Тимченко добавил, что Украина является очень важной для продовольственной безопасности мира, а также она занимает важное место как игрок в цепочках поставок, ведь Украина способна локализовать продовольственное производство для ЕС.

"Все эти элементы являются подтверждением, что Украина важна для Европейского Союза. Именно эти экономические выгоды создают фундамент для политических решений европейских чиновников. Участие Украины в Инициативе трех морей может быть наглядным примером того, как Украина делает свой вклад в межгосударственные объединения", - подчеркнул он.

Напомним, на Всемирном экономическом форуме в Давосе ДТЭК инициировал проект увеличения мощности "зеленой" энергетики в Украине.

Как отметил Максим Тимченко, Украина может стать крупнейшим поставщиком "зеленой" электроэнергии для своих европейских партнеров.

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Максим Тимченко
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