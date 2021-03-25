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Украина хочет договориться с Китаем о новых поставках COVID-вакцин, - Ляшко

Новина українською → Киев, Четверг 25 марта 2021 22:10
Украина хочет договориться с Китаем о новых поставках COVID-вакцин, - Ляшко Фото: Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

Украина будет обсуждать вопросы закупки вакцины от коронавируса из Китая. Возможны поставки и вакцины других производителей из этой страны.

Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко после доставки в Украину первой партии вакцины CoronaVac.

Ляшко заявил о возможности скорых переговоров на эту тему с посольством Китая в Украине.

"Будем просить посольство Китая, чтобы они способствовали выделению для Украины как можно большей квоты, чтобы мы могли закупать и другие вакцины и в больших количествах", - заявил Ляшко.

Сейчас в мире, кроме вакцины CoronaVac от Sinovac, используется китайская COVID-вакцина разработки Sinopharm.

Напомним, сегодня в Украину доставили 215 тысяч доз вакцины CoronaVac из Китая. Ее теперь отправят на проверку, которая продлится 10 дней.

Данный препарат используется в Китае, Бразилии, Мексике, Чили, Турции, Индонезии, Таиланде, Малайзии и других странах.

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