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Украина получит секретные дроны Phoenix Ghost от США в августе: что известно о беспилотниках

Иллюстративное фото: Украина получит секретные дроны Phoenix Ghost от США в августе (pixabay.com)
Автор: Иван Носальский

Украинские военные получат новые дроны-камикадзе Phoenix Ghost от США уже в августе. Их характеристики остаются в секрете.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны США.

По информации ведомства, США планируют передать бойцам ВСУ около 580 БПЛА Phoenix Ghost. Поставки планируют начать уже в следующем месяце.

"Украинцы отлично используют систему Phoenix Ghost. Это позволяет нам получить и законтрактовать у производителей дополнительные мощности. А с Phoenix Ghost мы можем обеспечить стабильные поставки этого потенциала", - заявил высокопоставленный чиновник США.

Что известно о Phoenix Ghost:

Дрон-камикадзе Phoenix Ghost действительно можно назвать секретным, поскольку даже компания-производитель Aevex Aerospace не опубликовала характеристик этого БПЛА.

По данным издания Defence Express, более детальную информацию о дроне в разное время рассказывали пресс-секретарь США Джон Кирби и член правления Aevex генерал-лейтенант в отставке Дэвид Дептул.

По их словам, дрон обладает такими характеристиками:

  • предназначен для уничтожения целей со средним уровнем бронирования;
  • схожий со Switchblade (дроном-камикадзе);
  • может взлетать вертикально;
  • разрабатывался по заказу воздушных сил США;
  • время полета - около 6 часов;
  • оснащен инфракрасной камерой.

При этом даже с учетом того, что около 120 Phoenix Ghost уже находятся в распоряжении украинских войск, внешний вид его до сих пор остается в секрете.

Напомним, ранее президент США Джо Байден распорядился выделить новый пакет военной помощи Украине, чтобы помочь бороться с российской агрессией.

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