Украина получит от международных партнеров около 8 млрд долларов помощи, - Шмыгаль

Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

Кроме МВФ, финансовую помощь Украине предоставят ЕС и Всемирный банк

Украина за этот и следующий год должна получить финансовую помощь от Международного валютного фонда (МВФ), а также от Европейского союза и Всемирного банка. Общая сумма помощи составит около 8 миллиардов долларов.

Об этом на заседании Кабинета министров сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает корреспондент РБК-Украина.

"Общий объем финансирования за полтора года - это 5 миллиардов долларов или более 130-ти миллиардов гривен, если брать по сегодняшнему курсу. Это не единственные средства, которые получит Украина от международных партнеров. Также мы получим макрофинансовую помощь от ЕС и Всемирного банка. Всего за этот и следующий год мы ожидаем фактически 8 миллиардов долларов поддержки, которые начнутся с первого транша МВФ", - заявил Шмыгаль.

Напомним, в ночь с 9 на 10 июня в Вашингтоне (США) совет директоров МВФ одобрил программу Stand-By для Украины объемом 5 млрд долларов.

Ранее Шмыгаль сообщил, что Украина получит первый транш от МВФ в размере 2,1 млрд долларов в ближайшие день-два.

Позже представитель МВФ Владислав Рашкован заявил, что первый транш уже был отправлен Украине.

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Автор: Анастасия Светлевская