Украина получит исков на 10 млрд долл. в случае введения акциза на "зеленую" энергию, - нардеп

"В этой логике акциза есть одна огромная проблема. Что налог бизнес заплатит в любом случае, а вот получит ли он накопленные долги за зеленый ток? Как показала практика последнего года, очень и очень неопределенная перспектива", - заявила депутат.

Она сообщила, что в условиях, когда против Украины должны подать 10 компаний иски в международные арбитражи, и уже есть даже 1 активный арбитраж, есть риск, что другие инвесторы так же пойдут в арбитраже, а общая сумма исковых требований составит 10 млрд долл.

"Акциз - это не только иски на 10 миллиардов долларов. Это еще значит убить в принципе перспективы нашей энергетической и экономической интеграции с Европейским Союзом", - сказала Буймистер.

По ее словам, в Украине есть ряд очень опасных мифов относительно "зеленой" энергетики.

И мифы эти следующие. Что "зеленая" энергетика самая дорогая. Что вообще атомная самая дешевая, и нам надо пользоваться только атомной энергетикой. Я помню, еще Путин когда-то говорил, что никто о птичках не подумал. Все это - часть огромной геополитической игры. И с "Северным потоком-2", и с убийством или попытками ограничивать развитие альтернативных источников энергии, в частности в Украине", - пояснила она.

Она добавила, что в Европе 30 лет строились исключительно активы с зеленой генерации, и сегодня в мире никаких других проектов мировые банковские финансовые учреждения не финансируют.

"Никто сегодня не инвестирует в угольные станции, даже в атомную энергетику, разве что очень избирательно. А зеленая энергетика - это основа развития сегодня энергетической отрасли в мире, не только в Украине. То, если мы хотим в западный мир, то и нам нужно этот тренд продолжать и не уменьшать показатели, которые мы хотим достичь к 2035 году", - сказала нардеп.

По ее мнению, очень смущающим является факт, что правительство хочет ввести акцизный сбор и параллельно уменьшает цели по развитию зеленой энергетики с 30% до 17% в общем производстве.

"Если у нас будет только угольная генерация и атомная, о каких европейских рынках мы можем в перспективе в принципе говорить? Для всей нашей промышленной продукции и сельскохозяйственной также. Что нам тогда останется? Только одно - идти на поклон в Москву и в Китай. И искать только восточные рынки для своей продукции, потому что в Европе нас уже никто ждать не будет", - резюмировала Буймистер.

Напомним, Кабинет министров в начале июня зарегистрировал законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс, которым, среди прочего, предлагается ввести акцизный сбор на "зеленую" энергию в Украине по ставке 3,2%.

Во время обсуждения проекта закона профильные ВИЭ ассоциации заявляли, что введение акцизного налога на "зеленую" электроэнергию де-факто ухудшает условия экономической деятельности ресурса производителей из возобновляемых источников, является грубым нарушением прав инвесторов, повредит инвестклимата и сделает невозможным привлечение средств в новые экологические проекты.