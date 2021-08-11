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Украина получит от Греции 100 тысяч доз вакцины AstraZeneca

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Среда 11 августа 2021 15:02
Украина получит от Греции 100 тысяч доз вакцины AstraZeneca Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Греция предоставит Украине 100 тысяч доз вакцины AstraZeneca. Решение приняло греческое правительство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел телефонный разговор с главой правительства Греции Кириакос Мицотакисом.

"Денис Шмыгаль ... поблагодарил правительство Греции за решение о предоставлении Украине 100 тысяч доз вакцин Astra Zeneca", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Украина ожидает от Германии 1,5 млн доз вакцины AstraZeneca.

РБК-Украина писало, что Украина получит 17 млн доз вакцины Pfizer.

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