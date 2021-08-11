Україна отримає від Греції 100 тисяч доз вакцини AstraZeneca
Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Греція надасть Україні 100 тисяч доз вакцини AstraZeneca. Рішення прийняв грецький уряд.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Кабміну.
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів телефонну розмову з головою уряду Греції Кіріакосом Міцотакісом.
"Денис Шмигаль... подякував Уряду Греції за рішення щодо надання Україні 100 тисяч доз вакцин Astra Zeneca", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що Україна очікує від Німеччини 1,5 млн доз вакцини AstraZeneca.
РБК-Україна писало, що Україна отримає 17 мільйонів доз вакцини Pfizer.