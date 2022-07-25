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Украина получит от Германии помощь для кредитования малого и среднего бизнеса

Фото: Украина получит помощь для кредитования малого и среднего бизнеса (freepik.com)
Автор: Евгений Прокопенко

Украина получит от KfW 7,4 млн евро для льготного кредитования малых и средних предприятий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство финансов Украины.

Проект является продолжением общего с KfW проекта "Поддержка малых и средних предприятий", реализация которого позволила построить систему кредитования малых и средних украинских предприятий в национальной валюте благодаря финансовой помощи Европейского Союза на компенсацию убытков от курсовой разницы и профинансировать малые и средние предприятия на общую сумму более 1 млрд гривен. Проект финансируется правительством Германии.

Для внедрения проекта через кредитное учреждение для восстановления (KfW) будут привлечены кредитные (7 млн евро) и грантовые (0,4 млн евро) средства.

Кредит привлекается правительством Украины на 30 лет с 10-летним льготным периодом.

Привлеченные кредитные средства будут направлены Фондом развития предпринимательства через банки-партнеры на финансирование МСП в национальной валюте, что будет способствовать поддержке ликвидности финансовых учреждений и позволит МСП осуществлять инвестиции в энергоэффективные мероприятия в условиях военного положения.

Напомним, до конца года общая сумма иностранного финансирования для Украины должна достичь 17 миллиардов долларов с учетом уже полученных средств.

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