Украина получит от Германии помощь для кредитования малого и среднего бизнеса

Украина получит от KfW 7,4 млн евро для льготного кредитования малых и средних предприятий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство финансов Украины .

Проект является продолжением общего с KfW проекта "Поддержка малых и средних предприятий", реализация которого позволила построить систему кредитования малых и средних украинских предприятий в национальной валюте благодаря финансовой помощи Европейского Союза на компенсацию убытков от курсовой разницы и профинансировать малые и средние предприятия на общую сумму более 1 млрд гривен. Проект финансируется правительством Германии.

Для внедрения проекта через кредитное учреждение для восстановления (KfW) будут привлечены кредитные (7 млн евро) и грантовые (0,4 млн евро) средства.

Кредит привлекается правительством Украины на 30 лет с 10-летним льготным периодом.

Привлеченные кредитные средства будут направлены Фондом развития предпринимательства через банки-партнеры на финансирование МСП в национальной валюте, что будет способствовать поддержке ликвидности финансовых учреждений и позволит МСП осуществлять инвестиции в энергоэффективные мероприятия в условиях военного положения.