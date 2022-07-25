ua ru
Пн, 25 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украина получит от Германии помощь для кредитования малого и среднего бизнеса

Новина українською →
Украина, Понедельник 25 июля 2022 20:23
Украина получит от Германии помощь для кредитования малого и среднего бизнеса Фото: Украина получит помощь для кредитования малого и среднего бизнеса (freepik.com)
Автор: Евгений Прокопенко

Украина получит от KfW 7,4 млн евро для льготного кредитования малых и средних предприятий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство финансов Украины.

Проект является продолжением общего с KfW проекта "Поддержка малых и средних предприятий", реализация которого позволила построить систему кредитования малых и средних украинских предприятий в национальной валюте благодаря финансовой помощи Европейского Союза на компенсацию убытков от курсовой разницы и профинансировать малые и средние предприятия на общую сумму более 1 млрд гривен. Проект финансируется правительством Германии.

Для внедрения проекта через кредитное учреждение для восстановления (KfW) будут привлечены кредитные (7 млн евро) и грантовые (0,4 млн евро) средства.

Кредит привлекается правительством Украины на 30 лет с 10-летним льготным периодом.

Привлеченные кредитные средства будут направлены Фондом развития предпринимательства через банки-партнеры на финансирование МСП в национальной валюте, что будет способствовать поддержке ликвидности финансовых учреждений и позволит МСП осуществлять инвестиции в энергоэффективные мероприятия в условиях военного положения.

Напомним, до конца года общая сумма иностранного финансирования для Украины должна достичь 17 миллиардов долларов с учетом уже полученных средств.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Германия
NEWS
Зеленский сменил командующего ССО
Зеленский сменил командующего ССО
DAILY
Олигархи вне закона. Как война ослабила позиции богатейших людей в Украине
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Олигархи вне закона. Как война ослабила позиции богатейших людей в Украине