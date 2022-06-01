UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина получит еще три эскадрона польских САУ

Фото: Украина получит от Польши десятки САУ Krab (GettyImages)
Автор: Дмитрий Левицкий

Украина договорилась с Польшей о поставках еще трех эскадронов самоходных артиллерийских установок Krab.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на dziennik.pl.

Так, стороны договорились о поставках около 60 самоходных гаубиц. Стоимость контракта оценивается в 700 млн долларов.

Ожидается, что артиллерия поступит в Украину в ближайшие месяцы.

Польские артиллерийские установки, которые заказала Украина, будут производиться на заводе Huta Stalowa Wola, который является частью оборонного концерна Польши. Поставки будут происходить постепенно, поскольку производственная мощность завода составляет 20-30 единиц в год.

Это первый экспортный заказ этих артиллерийских установок.

Напомним, накануне стало известно, что Польша отправила украинским военным 18 гаубиц Krab.

Добавим, министр обороны Украины Алексей Резников анонсировал сегодня хорошие новости из Польши. Вероятно, речь шла именно об этом контракте.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкраинаПольшаВоенная помощьВойна России против Украины