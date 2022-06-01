Украина получит еще три эскадрона польских САУ

Так, стороны договорились о поставках около 60 самоходных гаубиц. Стоимость контракта оценивается в 700 млн долларов.

Ожидается, что артиллерия поступит в Украину в ближайшие месяцы.

Польские артиллерийские установки, которые заказала Украина, будут производиться на заводе Huta Stalowa Wola, который является частью оборонного концерна Польши. Поставки будут происходить постепенно, поскольку производственная мощность завода составляет 20-30 единиц в год.

Это первый экспортный заказ этих артиллерийских установок.