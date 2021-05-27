Украина получит от ЕС более 25 млн евро на помощь пострадавшим от войны на Донбассе

Еврокомиссия одобрила выделение Украине гуманитарной помощи в размере 25,4 млн евро. Эти средства украинская сторона должна потратить на гуманитарную помощь пострадавшим от войны на Донбассе.
"Конфликт на Востоке Украины продолжает наносить большой вред гражданскому населению, тогда как внимание СМИ и международного сообщества ослабевает. ЕС продолжает удовлетворять гуманитарные нужды по обе стороны от линии соприкосновения", - заявил еврокомиссар по кризисному управлению Янез Ленарчич.
Выделенные Евросоюзом средства должны пойти на обеспечение доступа пострадавших от войны на Донбассе к медицинскому обслуживанию, включая реагирование на пандемию коронавируса, а также услуг защиты, таких как юридическая поддержка. Также средства используют для восстановления поврежденных домов, школ и больниц.
"Первоочередное внимание будет уделяться потребностям уязвимых людей, таких как пожилые люди и люди с ограниченными возможностями", - подчеркнули в Еврокомиссии.
В Еврокомиссии отметили, что всего с начала войны на Донбассе Украина получила от Евросоюза 190 млн евро гуманитарной помощи.
Напомним, недавно Эстония анонсировала выделение Украине гуманитарной помощи на 1 млн евро. Средства будут предоставляться Украине в течение 2021 года.
Кроме того, правительство Австрии приняло решение выделить Украине 1,5 млн евро на гуманитарные проекты на Донбассе.