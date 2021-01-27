Украина получила от ЮНИСЕФ 1,2 млн ПЦР-тестов

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина получила от Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) 1,2 млн тестов для определения COVID-19 методом ПЦР. В дальнейшем они будут распределены по лабораторным центрам страны.

Об этом Максим Степанов сказал во время брифинга.

"Мы получили от ЮНИСЕФ 1,2 млн ПЦР-тестов для диагностики COVID-19, они все производства Великобритании. Сейчас они находятся на ГП "Укрвакцина", и мы будем дальше соответственно распределять их между нашими лабораторными центрами", - сказал Степанов.

Он добавил, что закупка ПЦР-тестов состоялась за кредитные средства Всемирного банка. Соответствующее соглашение было подписано в мае 2020 года.

Степанов отметил, что бесплатное тестирование в Украине на COVID-19 проводят гражданам, которые имеют признаки болезни, а также людям, которые находились в контакте с больным.

Напомним, в Украине за минувшие сутки обнаружили еще 3 776 новых случаев коронавируса. При этом 2430 человек были госпитализированы.

Также сообщалось, что во время первой "волны" вакцинации в Украине будут вакцинировать медиков, которые работают с больными COVID. Вакцинация должна начаться во второй половине февраля.