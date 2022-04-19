Украина получила от Всемирного банка 88,6 млн долларов на стипендии для студентов
Сегодня Украина получила от Всемирного банка транш на 88,6 млн долларов на возмещение расходов, осуществленных правительством Украины для выплат академических и социальных стипендий. Средства уже поступили в общий фонд государственного бюджета Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина.
Как отметили в пресс-службе, эти средства были предоставлены банком в рамках проекта "Совершенствование высшего образования в Украине ради результатов", выполняемая Министерством образования и науки Украины.
В марте 2022 года Всемирный банк одобрил реструктуризацию проекта "Усовершенствование высшего образования в Украине ради результатов". В структуру проекта был добавлен компонент 5 "Поддержка академических стипендий, предоставляемых Министерством образования и науки, а также социальных стипендий, предоставляемых Министерством социальной политики для студентов высших учебных заведений".
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