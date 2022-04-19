Україна отримала від Світового банку 88,6 млн доларів на стипендії для студентів
Сьогодні Україна отримала від Світового банку транш на 88,6 млн доларів на відшкодування витрат, здійснених урядом України для виплат академічних та соціальних стипендій. Кошти вже надійшли у загальний фонд державного бюджету України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну.
Як зазначили в прес-службі, ці кошти були надані банком в рамках проекту "Удосконалення вищої освіти в Україні заради результатів", що виконується Міністерством освіти і науки України.
У березні 2022 року Світовий банк схвалив реструктуризацію проекту "Удосконалення вищої освіти в Україні заради результатів". До структури проекту було додано компонент 5 "Підтримка академічних стипендій, що надаються Міністерством освіти та науки, а також соціальних стипендій, що надаються Міністерством соціальної політики для студентів закладів вищої освіти".
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