Украина получила право принять чемпионат Европы-2019 по прыжкам в воду

Ориентировочная дата проведения международных соревнований - август

Украина получила право принять чемпионата Европы 2019 года по прыжкам в воду. Соответствующее решение было утверждено на заседании бюро LEN (Европейской лиги плавания), которое состоялось в Глазго (Шотландия) 5 августа, сообщает Национальный олимпийский комитет Украины.

Престижное континентальное первенство предоставлено Киеву. Ориентировочная дата проведения международных соревнований - август следующего года.

Отмечается, что Украина в третий раз подряд получает право проведения спортивного события международно уровня по прыжкам в воду.

В 2017 году арена "Лико" принимала чемпионат Европы, который принес общекомандное победу нашей стране, в этом году - юношеский чемпионат мира, в рамках которого были разыграны лицензии для участия в ІІІ Юношеских Олимпийских играх-2018 в Буэнос-Айресе.