Україна здобула право прийняти чемпіонат Європи-2019 зі стрибків у воду

Новини Спорт 06.08.2018 - 13:13
Фото: ілюстративне зображення (df-ua.org)
Фото: ілюстративне зображення (df-ua.org)

Орієнтовна дата проведення міжнародних змагань - серпень

Україна отримала право прийняти чемпіонату Європи 2019 року зі стрибків у воду. Відповідне рішення було затверджено на засіданні бюро LEN (Європейської ліги плавання), що відбулося у Глазго (Шотландія) 5 серпня, повідомляє Національний олімпійський комітет України.

Престижну континентальну першість надано Києву. Орієнтовна дата проведення міжнародних змагань - серпень наступного року.

Зазначається, що Україна втретє поспіль отримує право проведення спортивної події міжнародно рівня зі стрибків у воду.

У 2017 році арена "Ліко" приймала чемпіонат Європи, який приніс загальнокомандну перемогу нашій країні, цьогоріч - юнацький чемпіонат світу, в рамках якого були розіграні ліцензії для участі в ІІІ Юнацьких Олімпійських іграх-2018 в Буенос-Айресі.

"Бенксі" на Подолі: хто намалював підроблене графіті в Києві (відео) Українці Івашко і Павлова встановили світовий рекорд зі стрільби з лука
Теги:  Київ,  чемпионат Европы,  прыжки в воду,  соревнования  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС