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Украина получила официальный статус в европейской сети передачи электроэнергии ENTSO-E

Фото: Украина получила официальный статус в ENTSO-E (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

НЭК "Укрэнерго" получила статус члена-наблюдателя ENTSO-E, европейской сети операторов системы передачи электроэнергии. Подписание соглашения состоялось 26 апреля в Варшаве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

Как отметили в пресс-службе, "статус члена-наблюдателя позволит НЭК "Укрэнерго" присоединиться к международному объединению европейских операторов системы передачи".

Как член-наблюдатель украинский оператор сможет участвовать в заседаниях региональной группы ENTSO-E "континентальная Европа". Представители компании смогут войти в рабочие и экспертные группы ENTSO-E, занимающиеся вопросами развития рынка электроэнергии, балансировки, вспомогательных услуг, электронного обмена данными, развития киберзащиты в электроэнергетическом секторе, интеграции возобновляемых источников энергии и тому подобное.

В мероприятии приняли участие комиссар ЕС по вопросам энергетики Кадри Симсон, президент ENTSO-E Эрве Лафайе, представители Польши, руководство НЭК "Укрэнерго" и другие.

Напомним, Украина после присоединения к европейской энергосистемы (ENTSO-E) в конце февраля 2022 года экспортирует электроэнергию в Польшу. Но Украина может увеличить экспорт электроэнергии в Европу в 10 раз.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Укрэнерго