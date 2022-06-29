UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина получила грантовую помощь от США более чем на 1 млрд долларов

Фото: Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины (kmu.gov.ua)
Автор: Евгений Прокопенко

Украина получила первый финансовый грант от США в размере 1,3 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

По словам премьера, это лишь первый грант в рамках пакета американской финансовой помощи в размере 7,5 млрд долларов.

В свою очередь министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил, что следующий грант от США ожидается в июле.

Напомним, президент США Джо Байден объявил о выделении Украине дополнительной финансовой помощи на 500 млн долларов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки