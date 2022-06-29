Украина получила грантовую помощь от США более чем на 1 млрд долларов

Украина получила первый финансовый грант от США в размере 1,3 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля .

По словам премьера, это лишь первый грант в рамках пакета американской финансовой помощи в размере 7,5 млрд долларов.

В свою очередь министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил, что следующий грант от США ожидается в июле.