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Украина получила от Бельгии судно для мониторинга экологии Черного и Азовского морей

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Понедельник 13 сентября 2021 19:50
Украина получила от Бельгии судно для мониторинга экологии Черного и Азовского морей Фото: судно "Бельгика" (wikipedia.org)
Автор: Валерия Полищук

В понедельник, 13 сентября, Украина получила от Бельгии научно-исследовательское судно "Бельгика". С помощью него Украина возобновит исследования и усилит экологический мониторинг Черного и Азовского морей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

"Это позволит Украине восстановить исследования и усилить экологический мониторинг Черного и Азовского морей, поможет успешно внедрять Директивы ЕС по морской окружающей среды", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что запланированы совместные украинского-бельгийские научные исследования как в Черном, так и Северном морях.

Судно в ближайшие дни отправится из порта Зебрюгге в Одессу.

"На пути в 8600 км ученые оценят наличие плавучего мусора, отберут пробы морской воды и донных отложений для проведения уникального скрининга на десятки тысяч веществ-загрязнителей и микропластику. А также выделят ДНК из окружающей среды, чтобы оценить биоразнообразие и анализ распространения генов устойчивости к антибиотикам в морских микроорганизмов", - говорится в сообщении.

Ожидается, что судно прибудет в Украину в октябре 2021 года. Здесь оно получит новое имя и начнет свою деятельность в Черном и Азовском морях.

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