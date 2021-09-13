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Україна отримала від Бельгії судно для моніторингу екології Чорного та Азовського морів

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Понеділок 13 вересня 2021 19:50
Україна отримала від Бельгії судно для моніторингу екології Чорного та Азовського морів Фото: судно "Бельгика" (wikipedia.org)
Автор: Валерія Поліщук

У понеділок, 13 вересня, Україна отримала від Бельгії науково-дослідне судно "Бельгіка". За допомогою нього Україна відновить дослідження і посилить екологічний моніторинг Чорного та Азовського морів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

"Це дозволить Україні відновити дослідження і посилити екологічний моніторинг Чорного і Азовського морів, допоможе успішно впроваджувати Директиви ЄС з морського навколишнього середовища", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що заплановані спільні українсько-бельгійські наукові дослідження як в чорному, так і Північному морях.

Судно найближчими днями відправиться з Порту Зебрюгге до Одеси.

"На шляху в 8600 км вчені оцінять наявність плавучого сміття, відберуть проби морської води і донних відкладень для проведення унікального скринінгу на десятки тисяч речовин-забруднювачів і мікропластику. А також виділять ДНК з навколишнього середовища, щоб оцінити біорізноманіття та аналіз поширення генів стійкості до антибіотиків у морських мікроорганізмів", - йдеться в повідомленні.

Очікується, що судно прибуде в Україну в жовтні 2021 року. Тут воно отримає нове ім'я і почне свою діяльність в чорному і Азовському морях.

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