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Украина получила почти 36 млн долларов от Глобального фонда: на что пойдут деньги

Автор: Тиберий Юрик

Украина получила 35,8 млн долларов США безвозвратной финансовой помощи от Глобального фонда борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрав.

В ведомстве сообщили, что благодаря этим средствам Украина сможет закупить средства индивидуальной защиты, организовать мероприятия для снижения рисков, связанных с COVID-19, для программ борьбы с ВИЧ и туберкулезом, а также увеличить охват мероприятий по укреплению основных компонентов систем здравоохранения, таких как национальные сети лабораторий, цепи снабжения и тому подобное.

"Средства гранта будут направлены на первоочередные нужды в борьбе с коронавірусною болезнью, борьбу с ВИЧ-инфекцией и туберкулезом и устранению барьеров к услугам в сфере здравоохранения, которые нанесла эта пандемия", - заявил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

В Минздраве добавили, что в период 2021-2023 годы в Украине реализуется программа Глобального фонда "Ускорение прогресса в уменьшении бремени туберкулеза и ВИЧ-инфекции в Украине" на сумму почти 135 млн долларов.

Напомним, что США предоставят Украине 12,8 млн долларов для борьбы с пандемией коронавируса.

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УкраинаМинистерство здравоохранения Украины