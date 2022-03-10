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Украина получила 1,4 млрд долларов экстренной помощи МВФ

Автор: Александр Белоус

Международный валютный фонд сегодня перечислил Украине 1,4 млрд долларов в эквиваленте. Средства выделены по программе экстренной поддержки Rapid Financing Instrument в соответствии с решением Совета директоров МВФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы НБУ Кирилла Шевченко в Facebook.

"Средства по этой программе помогут профинансировать первоочередные расходы государственного бюджета и поддержать платежный баланс Украины", - отметил он.

По его словам, окончательное решение относительно использования средств Украиной будет принимать Министерство финансов как финансовый агент Украины в отношениях с Фондом.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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