Украина не получала официальных сигналов от ЕС по отмене безвиза, - МИД

По его словам, вопрос об отмене безвизового режима с ЕС время от времени всплывает как в европейских, так и украинских СМИ.

"Украинская сторона не получала официальных сигналов от Европейской комиссии об угрозе отмены безвизового режима с ЕС. Никаких причин для такого решения нет и быть не может", - добавил дипломат.

Он напомнил, что 4 августа Еврокомиссия опубликовала четвертый доклад за 2020-й и первую половину 2021 года об оценке выполнения требований визовой либерализации странами Западных Балкан и Восточного партнерства, в частности Украиной.

"Документ содержит положительную оценку соблюдения нашим государством критериев безвизового режима. Конечно, там были и рекомендации продолжить "домашнюю работу" для улучшения управления миграционными процессами и совершенствования антикоррупционного законодательства", - уточнил Николенко.

Дипломат добавил, что МИД Украины уже предложил отдельным странам-членам ЕС и Европейской комиссии провести консультации, чтобы разъяснить отдельные положения украинского законодательства. "Мы ожидаем, что такие экспертные консультации состоятся в ближайшее время", - отметил он.

По его словам, одновременно Украина завершает подготовку национального доклада о выполнении условий визовой либерализации с ЕС, где украинская сторона проинформирует европейских партнеров о работе над рекомендациями Еврокомиссии.

Он подчеркнул, что Украина не является государством с высоким миграционным риском, а сотрудничество с ЕС в сфере реадмиссии, как одним из ключевых факторов для нормального функционирования безвиза, происходит на должном уровне.