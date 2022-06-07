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Украина и Польша должны подписать один из крупнейших контрактов на покупку оружия за последние 30 лет, - Ермак

Фото: Андрей Ермак (president.gov.ua)
Автор: Артем Горовенко

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина и Польша должны подписать один из крупнейших контрактов на покупку оружия за последние 30 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Ермака.

"украина и Польша должны подписать один из крупнейших контрактов на покупку оружия за последние 30 лет. В Польше об этом уже сказал премьер-министр Матеуш Моравецкий. Также Польша предлагает распространить седьмой пакет санкций ЕС на импорт российского газа и нефтехимической продукции, а также исключить из финансовой системы все банки РФ и Беларуси", - написал Ермак.

По его словам, Украина полностью поддерживает этот подход.

"Полное нефтяное и газовое эмбарго, отключение от SWIFT всех российских банков, включая "Газпромбанком", вторичные и индивидуальные санкции - мы работаем над этим", - добавил руководитель ОП.

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ПольшаАндрей Ермак