Украина поднялась на девять позиций в рейтинге развития ООН

Прогресс Украины зафиксирован в достижении десяти из 17 целей, которые определяют устойчивое развитие страны в экономической, социальной и экологической сферах.

Ни в одной из базовых целей Украина не ухудшила свои позиции. Наибольший прогресс зафиксирован в достижении цели ликвидации нищеты.

В рейтинге Украина опередила такие страны, как Израиль (38 место), Греция (37), Люксембург (42), Российская Федерация (46).

При этом в пятерку лидеров по устойчивому развитию вошли Финляндия, Швеция, Дания, Германия и Бельгия.

По словам автором исследования, впервые с 2015 года средний глобальный показатель индекса оказался ниже показателя предыдущего года.

"Снижение обусловлено ростом уровня бедности и безработицы после вспышки пандемии COVID‑19. Пока бушует пандемия, не может быть устойчивого развития и экономического подъема", - говорится в отчете.

Отметим, что индекс целей устойчивого развития - набор из 17 взаимосвязанных целей, который состоит из около 100 критериев, разработанных в 2015 году Генассамблеей ООН в качестве "плана достижения лучшего и более устойчивого будущего для всех".

Показатель государства отображает насколько, в процентном соотношении, страна достигла той или иной цели. Украина достигла 100% по таким критериям, как грамотность населения, соотношение мужчин и женщин по количеству лет обучения, доступ к электричеству.