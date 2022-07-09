ru ua
Сб, 09 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украина может поддержать европейскую энергетическую безопасность, - Тимченко

Новина українською →
Суббота 09 июля 2022 17:36
Украина может поддержать европейскую энергетическую безопасность, - Тимченко Фото: Максим Тимченко (пресс-служба ДТЭК)
Автор: Артем Горовенко

Благодаря географической близости с Европой и существующим связям с европейскими энергетическими рынками Украина может помочь поддержать энергетическую безопасность ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на генерального директора ДТЭК Максима Тимченко.

"Украина имеет возможность использовать свою географическую близость и существующие связи с европейскими энергетическими рынками, чтобы поддержать европейскую энергетическую безопасность. Это возможно благодаря богатым ветровым и солнечным ресурсам, потенциалу в добыче газа, инфраструктуре хранения газа и будущему производству зеленого водорода", - сказал он.

Тимченко подчеркнул, что международные инвесторы уже выразили готовность к реализации этого потенциала, но для этого необходимы политические гарантии и прозрачные правила игры, которые Украина должна обеспечить.

Также он добавил, что Ukraine Recovery Conference – является свидетельством того, что никто из западных партнеров не сомневается, что Украина выйдет победителем из войны.

"Ukraine Recovery Conference - это первый этап и значимое событие на пути к восстановлению послевоенной Украины, которое должно происходить в слаженной сотрудничества с международными партнерами", - подытожил Тимченко.

Напомним, что в ходе конференции в швейцарском Лугано в понедельник, 4 июля, был представлен план строительства 30 ГВт "зеленой" энергетики Украины до 2032 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Максим Тимченко
NEWS
Карта войны в Украине: какая ситуация на фронтах на 9 июля
Карта войны в Украине: какая ситуация на фронтах на 9 июля
DAILY
Советник Зеленского Олег Устенко: Есть два способа свести к минимуму доходы России
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Советник Зеленского Олег Устенко: Есть два способа свести к минимуму доходы России